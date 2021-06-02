Самарские депутаты предложили пересмотреть процедуру межевания дворов в муниципалитетах

Депутаты Самарской губдумы предложили правительству Самарской области пересмотреть процедуру межевания внутридворовых территорий в муниципалитетах. Инициатива поступила от депутата Михаила Матвеева на заседании губдумы, во время ежегодного отчета областных властей о деятельности в 2020 году.

Михаил Матвеев обратился к первому вице-губернатору - председателю правительства региона Виктору Кудряшову с предложением пересмотреть подход к межеванию дворов. В частности, от отметил, что в комитет губернской думы по МСУ поступает много обращений от граждан, обеспокоенных тем, что благоустраивать внутридворовые территории полностью придется за свой счет.

"Не думаете ли вы, что возникнет социальная напряженность, когда люди выяснят, что содержание дворов, детских площадок и внутриквартальных проездов ляжет на их плечи?" - спросил депутат.

Виктор Кудряшов отметил, что финансирование разрушенных внутриквартальных дорог за счет жильцов исключено.

"Во-первых, межевание территории не ведет к дополнительному налогообложению (земельные участки, входящие в состав общего имущества МКД, не являются объектом налогообложения по земельному налогу; данная норма вступила в силу с 1 января 2015 года. - Прим. ред.). Во-вторых, такая практика позволяет жителям более эффективно управлять такими процессами, как, например, размещение различных объектов на территории своего двора. Но нет никакой речи о том, что люди будут благоустраивать дворы за свой счет. Хотя такая возможность имеется. Есть губернаторский проект "СОдействие", предполагающий либо трудовое, либо финансовое участие жителей. Сегодня мы увеличили его финансирование. Но проект не связан с тем, размежевана ли территория".

Первый вице-губернатор выделил главный стимул для межевания внутридворовых территорий.

"Смысл межевания и постановки на кадастровый учет - в том, что программу "Формирование комфортной городской среды" можно реализовать, только если земельный участок поставлен на кадастровый учет. Это требование федерального центра, и, конечно, муниципалитеты масштабно ведут данную работу. Иначе мы просто не сможем перечислить субсидии на оплату услуг подрядчиков, которые занимаются благоустройством", - пояснил он.

В свою очередь, Михаил Матвеев привел обратный пример, когда жителей принуждали к ремонту внутриквартальной дороги.

"Есть конкретное обращение из Тольятти, где жительница дома пожаловалась в ГЖИ на две ямы в асфальте. В итоге с их дома сняли 200 или 300 тысяч рублей. Выяснилось, что поскольку это теперь их дорога, они обязаны нести бремя по ее содержанию. Надо быть осторожными по дорогам. На них должен быть публичный сервитут, их надо исключить с территорий межевания", - порекомендовал депутат.Виктор Кудряшов и, в свою очередь, сообщил, что правительство рассмотрит этот вопрос дополнительно.

Напомним, процедура межевания в Самарской области проходит во всех муниципалитетах. В Самаре соответствующие проекты готовит департамент градостроительства.

После того как дворы будут поставлены на кадастровый учет, жильцы получат их в общедолевую собственность. Чиновники отмечают, что предположительная дата окончания постановки всех дворов на кадастр в областном центре - конец 2024 года. Процедура проведена уже для 1/5 от всех МКД в городе.