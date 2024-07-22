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Арбитраж заново рассмотрит дело о колеях на Московском шоссе

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил кассационную жалобу ООО "Самаратрансстрой" по делу о колеях на Московском шоссе. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Фото: ЕЩЕ Самара / Youtube.com

Процесс начался в 2022 году. Минтранс попросил суд обязать "Самаратрансстрой" устранить колейность на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 "Роснефть" (находится на выезде из города) по гарантии в срок до 1 июля 2022 года. Ведь именно эта компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во время рассмотрения иска была назначена экспертиза. Как указано в материалах дела, результаты первой были в кон подрядчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем", а из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки). По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что тот вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Она подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа. И вот что он постановил:

"Кассационную жалобу удовлетворить. Направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Самарской области".

Это постановление уже вступило в силу. Стороны могут обжаловать его в Верховном суде.

"Самаратрансстрой" - один из крупнейших дорожных подрядчиков Самарской области. Компания построила развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. Сейчас в работе магистраль Центральная. Организация принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО "Техкомплект", которым владеет парламентарий. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов.

 

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара"

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