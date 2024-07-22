"ЭнергосбыТ Плюс" объявил об открытых вакансиях

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей региона о свежих вакансиях в своих подразделениях. Соискателям предлагается стабильная заработная плата, пакет социальных гарантий, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ.
АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом по начислению и сбору денежных средств ПАО "Т Плюс".
В частности, жителей Самары и Тольятти могут заинтересовать следующие предложения:
— специалист по работе с клиентами (г. Тольятти, ул. Горького, д. 36; г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 18а: консультация клиентов по вопросам теплоснабжения, прием и регистрация входящих обращений клиентов);
— инженер тепловой инспекции (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Самара, ул. Ташкентская, д. 135б; г. Самара, ул. Краснодонская, д. 10; г. Тольятти, ул. Горького, д. 27А; г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17: преддоговорное обследование объектов, оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок, мероприятия по подготовке к ОЗП);
— инженер отдела коммерческого учета (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50: техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета);
— менеджер по работе с договорами (г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17: договорная работа в части реализации тепловой энергии и ГВС, заключение, сопровождение, урегулирование разногласий, согласование перерасчетов в части клиентов — юридических лиц, анализ начислений оплаты за потребляемые услуги теплоснабжения);
— специалист по работе с дебиторской задолженностью клиентов (г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Горького, 27А: осуществление работы по снижению дебиторской задолженности за отопление, горячее водоснабжение клиентов, претензионно-исковая работа).
С полным перечнем вакансий "ЭнергосбыТ Плюс" можно ознакомиться на официальном сайте samara.esplus.ru/career/, а также по телефонам (846) 279-66-07, 8 (927) 268-05-13.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!