Энергетики "Т Плюс" начали устранять дефекты, обнаруженные после гидравлических испытаний

По итогам гидравлических испытаний III-й тепломагистрали Самарской выявлено 50 дефектов, часть из которых влияет на возобновление горячего водоснабжения жителей областной столицы. В настоящее время к устранению неисправностей привлечен персонал аварийно-восстановительных бригад "Предприятия тепловых сетей". Восстановление горячего водоснабжения для горожан ведется совместно с обслуживающими организациями Самары.

Напомним, что текущий ремонт III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ проводился с 7 по 20 июля 2024 года. В рамках этих работ тепловые сети были проверены на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Данный способ диагностики является обязательным в ходе подготовки к очередному отопительному сезону и призван выявить наиболее уязвимые участки теплосетевых коммуникаций.

"Наша основная цель — в кратчайшие сроки восстановить горячее водоснабжение для всех горожан, получающих услугу по III-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Призываю самарцев с пониманием отнестись к работам на теплосетях! Благодаря гидравлическим испытаниям дефекты на трубопроводах были выявлены заранее, исключив возможные коммунальные неприятности в отопительный период", — сообщил технический директор — главный инженер "ПТС" Александр Климашин.

С 19 июля по 1 августа 2024 года специалисты "Т Плюс" выполняют текущий ремонт тепловых сетей Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областной столицы в границах улиц: ул. Авроры — ул. Больничная — ул. Аэродромная — ул. Дзержинского — ул. Мяги — ул. Гагарина — ул. М. Тореза — ул. Н. Панова — К. Маркса — ул. Луначарского — пр. Ленина — ул. Мичурина — ул. Дачная — ул. Челюскинцев — ул. Мечникова — ул. Урицкого — ул. Агибалова — ул. Ново-Садовая — ул. Лейтенанта Шмидта — ул. Рабочая — ул. Часовая — ул. Волгина — ул. Партизанская — ул. Ерошевского — ул. Красноармейская — пр. Масленникова — ул. Братьев Коростелевых — ул. Арцыбушевская — ул. Вилоновская — ул. Владимирская — ул. Венцека — ул. Г. Митерева — ул. Коммуниcтическая. В рамках текущего ремонта тепловые сети также будут проверяться на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.