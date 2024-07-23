ФК "Акрон" объявил о переходе нападающего Жилсона Беншимола

22-летний форвард португальского "Эшторила" Жилсон Беншимол заключил долгосрочный контракт с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба клуба.

Беншимол делал свои первые футбольные шаги в португальском "Дамаиэнсе". Его первой командой на профессиональном уровне стал "Эшторил-Прая", за которую он дебютировал в июле 2021 г. в матче Кубка португальской лиги. За "канареек" молодой форвард сыграл 12 матчей в Примейра-лиге — элитном дивизионе страны. Также на счету Жилсона — 49 матчей за молодежную команду из Эшторила, 18 забитых мячей и две голевые передачи.

В сезонах 2022/23 и 2023/24 Беншимол выступал за "Бенфику Б" (31 матч: 8+4 по гол+пас).

Центральный нападающий является действующим игроком сборной Кабо-Верде, которой в январе этого года он помог добраться до четвертьфинала Кубка африканских наций, по пути одолев команды Ганы (голевая передача), Мозамбика, Египта (гол) и Мавритании (голевая передача). За "синих акул" Беншимол провел 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет семь результативных действий (5+2).