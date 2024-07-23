16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФК "Акрон" подписал полузащитника узбекского "Андижана" Шерзода Эсанова Самарцы могут оформить Карту Болельщика и получить билет на матч "Крыльев Советов" и "Ростова" ФК "Акрон" объявил о переходе нападающего Жилсона Беншимола ФК "Акрон" подпишет португальского форварда Беншимола Игорь Осинькин: "Есть небольшая радость, что "Зенит" к нам больше не приедет"

Футбол Спорт

ФК "Акрон" объявил о переходе нападающего Жилсона Беншимола

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 212
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

22-летний форвард португальского "Эшторила" Жилсон Беншимол заключил долгосрочный контракт с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК "Акрон"

Беншимол делал свои первые футбольные шаги в португальском "Дамаиэнсе". Его первой командой на профессиональном уровне стал "Эшторил-Прая", за которую он дебютировал в июле 2021 г. в матче Кубка португальской лиги. За "канареек" молодой форвард сыграл 12 матчей в Примейра-лиге — элитном дивизионе страны. Также на счету Жилсона — 49 матчей за молодежную команду из Эшторила, 18 забитых мячей и две голевые передачи.

В сезонах 2022/23 и 2023/24 Беншимол выступал за "Бенфику Б" (31 матч: 8+4 по гол+пас).

Центральный нападающий является действующим игроком сборной Кабо-Верде, которой в январе этого года он помог добраться до четвертьфинала Кубка африканских наций, по пути одолев команды Ганы (голевая передача), Мозамбика, Египта (гол) и Мавритании (голевая передача). За "синих акул" Беншимол провел 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет семь результативных действий (5+2).

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4