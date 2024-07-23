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Строительство Строительство и недвижимость

На Московском шоссе в Самаре снесут трехэтажную гостиницу

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице департамента градостроительства опубликовала аукцион на сайте госзакупок. Ведомство ищет подрядчика, который разработает проект работ по сносу самовольной постройки. Речь идет о здании переменной этажности (1-3 этажа), используемом под гостиницу с пристроенным рестораном.

Объект расположен на 16-м км Московского шоссе, в 15 квартале Пригородного лесничества (ул. Техническая, 20в) в Кировском районе Самары.

Начальная цена контракта на разработку проекта - 300 тыс. рублей. Победитель торгов должен будет предоставить документы в течение 70 дней с момента заключения контракта. Подрядчика выберут после 24 июля.

Основанием для сноса стало постановление 11-го арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2022 года.

Напомним, планы по сносу гостиницы ранее озвучивались в 2017 году. Тогда мэрия Самары опубликовала ряд постановлений, предписывающих снос незаконных построек. В их число попало, в том числе, здание по ул. Технической, 20в и 20г площадью 178 кв. м и 42 кв. м соответственно.

 

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