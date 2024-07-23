На Московском шоссе в Самаре снесут трехэтажную гостиницу

Мэрия Самары в лице департамента градостроительства опубликовала аукцион на сайте госзакупок. Ведомство ищет подрядчика, который разработает проект работ по сносу самовольной постройки. Речь идет о здании переменной этажности (1-3 этажа), используемом под гостиницу с пристроенным рестораном.
Объект расположен на 16-м км Московского шоссе, в 15 квартале Пригородного лесничества (ул. Техническая, 20в) в Кировском районе Самары.
Начальная цена контракта на разработку проекта - 300 тыс. рублей. Победитель торгов должен будет предоставить документы в течение 70 дней с момента заключения контракта. Подрядчика выберут после 24 июля.
Основанием для сноса стало постановление 11-го арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2022 года.
Напомним, планы по сносу гостиницы ранее озвучивались в 2017 году. Тогда мэрия Самары опубликовала ряд постановлений, предписывающих снос незаконных построек. В их число попало, в том числе, здание по ул. Технической, 20в и 20г площадью 178 кв. м и 42 кв. м соответственно.
Последние комментарии
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!