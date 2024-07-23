Малый бизнес Самарской области сможет представить свои продукты и услуги крупному предприятию

Ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса состоится на площадке регионального центра "Мой бизнес". Участники события смогут презентовать свои товары и услуги, узнать о потребностях промышленного гиганта и воспользоваться возможностью стать поставщиком компании.

Ярмарка состоится 24 июля в 15:00. Такие мероприятия проводятся в целях содействия кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства и крупного бизнеса при осуществлении закупок услуг, компонентов, деталей и высокотехнологичной продукции для крупных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

Со стороны крупного бизнеса участие в ярмарке принимает ПАО "ОДК-Кузнецов", представители которого презентуют перечень направлений продукции, закупаемой предприятием, и проконсультируют организации по условиям участия в поставках в формате В2В.

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