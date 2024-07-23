Администратор обокрал тольяттинский магазин, потому что не хватало денег до зарплаты

В Тольятти сотрудник магазина стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В начале июня при ревизии в торговой точке обнаружилась недостача 18 тыс. рублей. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и обнаружили, что деньги взял из кассы 22-летний администратор.
Молодого человека задержали, он признал вину. Подозреваемый рассказал, что в том месяце не рассчитал траты и оставшихся средств ему не хватало на жизнь до зарплаты. Из-за этого администратор решился на отчаянный шаг.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки