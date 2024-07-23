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В Самаре пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 июля, в 16:00, перед бассейном ЦСКА (Самара, Волжский проспект, 10) состоится торжественное открытие чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту.

Соревновательная программа будет проходить с 25 по 30 июля ежедневно на аэродроме "Кряж".

В соревнованиях принимают участие команды: Воздушно-космических сил; Воздушно-десантных войск; Ленинградского военного округа; Южного военного округа; Центрального военного округа; Восточного военного округа; Центрального спортивного клуба Армии; филиала ЦСКА/Самара; ДОСААФ России.

Состав команды: 10 спортсменов (пятеро мужчин, пять женщин, в том числе воздушный оператор), один тренер, двое судей. Планируемое количество участников соревнований — 100 спортсменов.

Соревнования обеспечивает авиационная техника и пилоты филиала ЦСКА/Самара: два вертолета МИ-8, два вертолета МИ-2.

Во время соревнований разыграют 44 комплекта наград и восемь кубков в упражнениях:

— индивидуальные и групповые прыжки на точность приземления;

— индивидуальные акробатические прыжки;

— групповые акробатические прыжки;

— определено первенство в командном зачете.

30 июля, в 16:00, на площади Славы состоится торжественное закрытие чемпионата.

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