В Самаре пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту

В среду, 24 июля, в 16:00, перед бассейном ЦСКА (Самара, Волжский проспект, 10) состоится торжественное открытие чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту.
Соревновательная программа будет проходить с 25 по 30 июля ежедневно на аэродроме "Кряж".
В соревнованиях принимают участие команды: Воздушно-космических сил; Воздушно-десантных войск; Ленинградского военного округа; Южного военного округа; Центрального военного округа; Восточного военного округа; Центрального спортивного клуба Армии; филиала ЦСКА/Самара; ДОСААФ России.
Состав команды: 10 спортсменов (пятеро мужчин, пять женщин, в том числе воздушный оператор), один тренер, двое судей. Планируемое количество участников соревнований — 100 спортсменов.
Соревнования обеспечивает авиационная техника и пилоты филиала ЦСКА/Самара: два вертолета МИ-8, два вертолета МИ-2.
Во время соревнований разыграют 44 комплекта наград и восемь кубков в упражнениях:
— индивидуальные и групповые прыжки на точность приземления;
— индивидуальные акробатические прыжки;
— групповые акробатические прыжки;
— определено первенство в командном зачете.
30 июля, в 16:00, на площади Славы состоится торжественное закрытие чемпионата.
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