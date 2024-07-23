Облако в квартире: "Ростелеком" поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от "Ростелекома" уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.
Облачное видеонаблюдение — один из флагманских сервисов платформы "Умный дом", которая обеспечивает безопасность и автоматизацию управления домашним хозяйством. Решение контролирует датчики открытия дверей или окон, протечки воды, умные розетки и освещение и другие полезные функции.
Управлять видеонаблюдением удобно и просто с помощью мобильного приложения "Умный дом" от "Ростелекома", пользователи будут автоматически получать оповещения о событиях в зоне видимости камеры. Также доступны функции ночного видения и видеоаналитики движения, включая захват и сопровождение движущихся объектов, двусторонней аудиосвязи. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от "Ростелекома", которые могут быть установлены даже в разных регионах.
Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице — чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами. Клиент может самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить параметры изображения.
"Одно из ключевых преимуществ цифрового сервиса видеонаблюдения — возможность подключения камер к облачному хранилищу и контроль видеозаписей как в режиме онлайн, так и в записи через мобильное приложение или личный кабинет на сайте. Данные хранятся 30 дней, объем облачного хранилища в моменте составляет 70 петабайт, что можно сравнить с объемом жестких дисков 70 тысяч типовых ноутбуков. Вся цифровая инфраструктура для оказания услуги расположена на территории страны, она защищена от киберугроз, специалисты компании обеспечивают ее бесперебойную работу в режиме 24/7", — отмечает директор по развитию продуктов массового сегмента "Ростелекома" Илья Пятигорский.
Цифровая платформа "Умный дом" — собственная разработка "Ростелекома", созданная командой внутренних разработчиков. Решение включено в реестр отечественного программного обеспечения. По данным аналитиков, "Ростелеком" лидирует в сегменте облачного видеонаблюдения как для проектов госсегмента и бизнеса, так и для домохозяйств.
Последние комментарии
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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