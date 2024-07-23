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Облако в квартире: "Ростелеком" поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от "Ростелекома" уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Облачное видеонаблюдение — один из флагманских сервисов платформы "Умный дом", которая обеспечивает безопасность и автоматизацию управления домашним хозяйством. Решение контролирует датчики открытия дверей или окон, протечки воды, умные розетки и освещение и другие полезные функции.

Управлять видеонаблюдением удобно и просто с помощью мобильного приложения "Умный дом" от "Ростелекома", пользователи будут автоматически получать оповещения о событиях в зоне видимости камеры. Также доступны функции ночного видения и видеоаналитики движения, включая захват и сопровождение движущихся объектов, двусторонней аудиосвязи. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от "Ростелекома", которые могут быть установлены даже в разных регионах.

Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице — чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами. Клиент может самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить параметры изображения.

"Одно из ключевых преимуществ цифрового сервиса видеонаблюдения — возможность подключения камер к облачному хранилищу и контроль видеозаписей как в режиме онлайн, так и в записи через мобильное приложение или личный кабинет на сайте. Данные хранятся 30 дней, объем облачного хранилища в моменте составляет 70 петабайт, что можно сравнить с объемом жестких дисков 70 тысяч типовых ноутбуков. Вся цифровая инфраструктура для оказания услуги расположена на территории страны, она защищена от киберугроз, специалисты компании обеспечивают ее бесперебойную работу в режиме 24/7", — отмечает директор по развитию продуктов массового сегмента "Ростелекома" Илья Пятигорский.

Цифровая платформа "Умный дом" — собственная разработка "Ростелекома", созданная командой внутренних разработчиков. Решение включено в реестр отечественного программного обеспечения. По данным аналитиков, "Ростелеком" лидирует в сегменте облачного видеонаблюдения как для проектов госсегмента и бизнеса, так и для домохозяйств.

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