16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре около ТРК "Вива Лэнд" построят многоэтажный ЖК Мэр Самары забраковала проект высотной застройки площадки хлебозавода №4 "Новый город" получил шанс на высотную застройку исторического центра Самары "Омега" скорректирует планировку застройки квартала на ул. Губанова Суд арестовал участок на ул. Солнечной, где планировали построить высотки

Девелопмент Строительство и недвижимость

В Самаре около ТРК "Вива Лэнд" построят многоэтажный ЖК

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1147
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент градостроительства Самары выдал ООО "Рубин" разрешение на корректировку проектов планировки и межевания территории в границах улиц Победы, Каховской, Свободы и проспекта Кирова. Эта площадка находится рядом с торгово-развлекательным комплексом "Вива Лэнд", которым владеет компания.

Фото: Волга Ньюс

Изначально "Рубин" планировал построить на площадке вторую очередь ТРК. Он даже попал в список стратегических инвестиционных проектов. Однако весной 2024 года стало известно, что компания решила поменять концепцию и построить на обозначенной территории жилье.

Судя по документам, которые опубликовал депстрой, планируется многосекционная многоэтажная жилая застройка. "Рубин" уже выбрал подрядчиков для проведения геологических, геодезических и других исследований, необходимых для того, чтобы определить параметры будущего ЖК. На разработку проекта планировки у компании будет 12 месяцев.

Некоторые подробности о будущей застроке в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов. По его словам, ограничений по высотности зданий в этом районе нет. Власти же настаивают на том, чтобы застройщик учел необходимость строительства социальных учреждений.

"Проектом предусмотрено размещение детского сада и кабинета врача общей практики на первых этажах домов. Прорабатывается вопрос поиска площадки под строительство школы на близлежащих территориях. Ведь уже сейчас в этом районе наблюдается дефицит детских садов и школ, и нам не хотелось бы получить в результате еще одну точку напряжения. Поэтому сейчас идут переговоры с инвестором. Обсуждаются вопросы поиска участков под размещение важных для нового жилого квартала социальных объектов и механизмы финансирования в ситуации ограниченности бюджетных ресурсов", — рассказал Владислав Зотов.

ООО "Рубин" владеет Владимир Кузьмин. ТРК "Вива Лэнд" открылся в 2010 году. Он располагается на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова — самом оживленном участке Безымянки. Также "Рубин" построил торговый центр в микрорайоне Волгарь.  

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:21 Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4