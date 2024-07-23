В Самаре около ТРК "Вива Лэнд" построят многоэтажный ЖК

Департамент градостроительства Самары выдал ООО "Рубин" разрешение на корректировку проектов планировки и межевания территории в границах улиц Победы, Каховской, Свободы и проспекта Кирова. Эта площадка находится рядом с торгово-развлекательным комплексом "Вива Лэнд", которым владеет компания.

Изначально "Рубин" планировал построить на площадке вторую очередь ТРК. Он даже попал в список стратегических инвестиционных проектов. Однако весной 2024 года стало известно, что компания решила поменять концепцию и построить на обозначенной территории жилье.

Судя по документам, которые опубликовал депстрой, планируется многосекционная многоэтажная жилая застройка. "Рубин" уже выбрал подрядчиков для проведения геологических, геодезических и других исследований, необходимых для того, чтобы определить параметры будущего ЖК. На разработку проекта планировки у компании будет 12 месяцев.

Некоторые подробности о будущей застроке в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов. По его словам, ограничений по высотности зданий в этом районе нет. Власти же настаивают на том, чтобы застройщик учел необходимость строительства социальных учреждений.

"Проектом предусмотрено размещение детского сада и кабинета врача общей практики на первых этажах домов. Прорабатывается вопрос поиска площадки под строительство школы на близлежащих территориях. Ведь уже сейчас в этом районе наблюдается дефицит детских садов и школ, и нам не хотелось бы получить в результате еще одну точку напряжения. Поэтому сейчас идут переговоры с инвестором. Обсуждаются вопросы поиска участков под размещение важных для нового жилого квартала социальных объектов и механизмы финансирования в ситуации ограниченности бюджетных ресурсов", — рассказал Владислав Зотов.