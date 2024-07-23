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Футбол Спорт

Самарцы могут оформить Карту Болельщика и получить билет на матч "Крыльев Советов" и "Ростова"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья советов" в преддверии матча с "Ростовом" запускает акцию для тех, кто впервые оформляет Карту Болельщика.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

24 июля, с 10:00 до 17:00, можно оформить Карту Болельщика в МФЦ на ул. Дыбенко, 12в, а затем для получения билета на матч нужно обратиться к волонтеру в футболке "Крыльев Советов", который находится непосредственно в учреждении.

25 июля, с 10:00 до 19:00, в МФЦ в мкр. Крутые Ключи по адресу ул. Мира, 10, также можно оформить Карту Болельщика и получить билет на игру у волонтера "Крыльев".

Кроме этого, при оформлении Карты Болельщика в день матча в мобильных пунктах МФЦ на стадионе можно также получить билет. Пункты МФЦ расположены у гейта 3 и начинают работу за четыре часа до начала матча.

Встреча второго тура РПЛ пройдет 26 июля на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 19:00.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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