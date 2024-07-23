Самарцы могут оформить Карту Болельщика и получить билет на матч "Крыльев Советов" и "Ростова"

ФК "Крылья советов" в преддверии матча с "Ростовом" запускает акцию для тех, кто впервые оформляет Карту Болельщика.

24 июля, с 10:00 до 17:00, можно оформить Карту Болельщика в МФЦ на ул. Дыбенко, 12в, а затем для получения билета на матч нужно обратиться к волонтеру в футболке "Крыльев Советов", который находится непосредственно в учреждении.

25 июля, с 10:00 до 19:00, в МФЦ в мкр. Крутые Ключи по адресу ул. Мира, 10, также можно оформить Карту Болельщика и получить билет на игру у волонтера "Крыльев".

Кроме этого, при оформлении Карты Болельщика в день матча в мобильных пунктах МФЦ на стадионе можно также получить билет. Пункты МФЦ расположены у гейта 3 и начинают работу за четыре часа до начала матча.

Встреча второго тура РПЛ пройдет 26 июля на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 19:00.