В Самаре восстановили движение трамваев

В департаменте транспорта сообщили, что движение трамваев в Самаре восстановлено.

Напомним, в среду утром, 24 июля,произошел сбой в движении трамваев на нескольких улицах города.

"Пропало напряжение в трамвайной контактной сети по ул. Советской от ул. Победы, по ул. Ташкентской до ул. Стара-Загора в оба направления", - рассказали в ведомстве ранее.

После проведения ремонтных работ движение общественного транспорта было возобновлено.