Стала известна схема движения автобусов в связи с перекрытием на пересечении Антонова-Овсеенко и Булкина

Стала известна схема движения бесплатных автобусов, которые заменят трамваи на участке от Дома печати до перекрестка улиц XXII Партсъезда/Ставропольской с 26 по 29 июля, сообщает мэрия Самары. Движение трамваев в указанный период будет приостановлено из-за ремонта теплосети в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина.

"В целях минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения транспортной доступности принято решение о компенсационных мерах. На вышеуказанном участке дороги будут работать бесплатные автобусы. От остановочного пункта "Улица Ивана Булкина" они со всеми остановками проследуют по ул. Антонова-Овсеенко, затем по ул. XXII Партсъезда и далее — до пересечения улиц XXII Партсъезда/Ставропольской, до остановки "Улица Ставропольская", — сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов. — Автобусы будут ходить с интервалом от пяти минут в часы пик до 12 минут в межпиковое время".

В первый рейс от ООТ "Улица Ивана Булкина" компенсационный автобус будет отправляться в 05:30, последний рейс от ООТ "Улица Ставропольская" — в 22:30.

Движение трамваев маршрута № 13 будет организовано от Постникова Оврага до Дома печати, а также от ул. Красных Коммунаров, по ул. XXII Партсъезда, до ул. Ставропольской, далее трамваи поедут своим маршрутом, до Костромского переулка. Первый рейс маршрута № 13 от Постникова оврага — в 05:15, последний рейс от Костромского переулка — в 21:57.

"Таким образом, пересесть с трамвая маршрута № 13 на компенсационный автобус можно будет на остановочных пунктах "Улица Ивана Булкина" и "Улица Ставропольская". При пересадке с трамвая № 13 на автобус и с автобуса на трамвай № 13 повторно проезд не оплачивается. Предусмотрено, что он осуществляется по ранее приобретенному билету на трамвай № 13", — пояснил Александр Ерополов.

Движение трамваев маршрутов № 4 и № 23 организуют от остановочного пункта "Дом печати", через железнодорожный вокзал, до остановочного пункта "Улица Красных Коммунаров (в прямом и обратном направлениях).

Трамваи маршрута № 22 поедут от Барбошиной Поляны по улицам Ташкентской, Ставропольской, XXII Партсъезда до ул. Красных Коммунаров (по этим же улица — в обратном направлении).

Движение трамваев маршрута № 2 временно отменят. При этом усилят работу трамвайного маршрута № 3 (за счет подвижного состава, который до изменения схемы движения работает на маршруте № 2).

Пассажирам стоит учитывать, что трассы следования трамвайных маршрутов №№ 3, 11, 12, 19, 24, 24к, 25 не изменятся.

Помимо этого, по ул. Антонова-Овсеенко пролегает троллейбусный маршрут № 15. По информации МП "Трамвайно-троллейбусное управление", в сторону завода "Металлург" во время первого этапа ремонта теплотрассы троллейбусы поедут по ул. Антонова-Овсеенко, а в обратном направлении — по троллейбусному маршруту № 4, то есть через Московское шоссе. Когда по ул. Антонова-Овсеенко проезжая часть будет закрыта по нечетной стороне, от завода "Металлург" троллейбусы № 15 будут следовать по привычной схеме, а в направлении завода "Металлург" — аналогично троллейбусам маршрута № 4, через Московское шоссе.

При возникновении вопросов относительно транспортного сообщения можно получить справочную информацию в диспетчерской по телефону: 309-94-37.

В период подготовки участка подземных коммуникаций к отопительному сезону будут действовать скорректированные схемы движения не только трамваев, но и автотранспорта. На время перекладки теплотрассы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского пассажирского транспорта согласованы с ГИБДД.

По информации ПАО "Т Плюс", работы по замене трубопроводов и восстановлению благоустройства по улице Антонова-Овсеенко масштабные, трудоемкие.

Так, с 03:00 пятницы, 26 июля, планируется временно вывести из работы две полосы автодвижения по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко, в районе пересечения с ул. Ивана Булкина. Напомним, что вместе с этим будет полностью ограничено и движение трамваев. Строительно-монтажные работы и восстановление благоустройства по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко выполнят до 06:00 вторника, 6 августа. При этом согласно графику трамвайное сообщение рассчитывают восстановить раньше — к 04:00 вторника, 30 июля.

Далее работы продолжатся по нечетной стороне ул. Антонова-Овсеенко: замена теплосети будет производиться на трех полосах проезжей части с 06:00 вторника, 6 августа, до 06:00 вторника, 13 августа.

"Работу на объекте организуем в круглосуточном режиме. Для жителей близлежащих домов будет сохранена подача горячего водоснабжения по временным трубопроводам, — подчеркнул технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин. — Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме".

В целом этим летом в результате плановых перекладок силами "Т Плюс" в Самаре будет обновлено свыше 29 км теплотрасс.

Информация, касающаяся изменений в организации движения автобусов в связи с работами на теплосети, будет размещена на официальном сайте администрации Самары дополнительно.