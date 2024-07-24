В историческом центре Самары ограничат движение транспорта

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В Самаре с 06:00 25 июля до 06:00 4 августа из-за ремонта теплотрассы будет ограничено движение транспорта по ул. Ленинградской на участке возле дома №87 по ул. Алексея Толстого, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары