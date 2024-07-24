Робот-диагност "Т Плюс" обследовал свыше 2 км теплосетей в Самарской области

Во время летней ремонтной кампании 2024 года телеуправляемый комплекс "Т Плюс" обследовал свыше 2 км тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Наиболее протяженные участки, проверенные роботом-диагностом, — проспект 50 лет Октября в Сызрани и проспект Кирова в Самаре.
Комплекс погружается внутрь выведенной из работы тепловой сети, где выявляет коррозионные участки и определяет толщину стенок трубы в этих местах методом переменного намагничивания. Также он дает возможность специалистам "Т Плюс" визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Этот метод диагностики самарские энергетики используют с 2021 года.
На данный момент робот-диагност завершил обследование теплотрассы по улицам Суворова и Горького в Новокуйбышевске. Результаты его работы будут учтены инженерами энергокомпании при формировании планов перекладки подземных коммуникаций. В общей сложности в 2024 году энергетики "Т Плюс" планируют привлечь телеуправляемый комплекс к оценке состояния более 7 км подземных коммуникаций в Самарской области.
Самарский робот-диагност помогает коллегам из других регионов страны, где работает "Т Плюс". Так, этим летом он обследовал теплотрассы в Пензе и Ульяновске.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!