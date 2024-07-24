Робот-диагност "Т Плюс" обследовал свыше 2 км теплосетей в Самарской области

Во время летней ремонтной кампании 2024 года телеуправляемый комплекс "Т Плюс" обследовал свыше 2 км тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Наиболее протяженные участки, проверенные роботом-диагностом, — проспект 50 лет Октября в Сызрани и проспект Кирова в Самаре.

Комплекс погружается внутрь выведенной из работы тепловой сети, где выявляет коррозионные участки и определяет толщину стенок трубы в этих местах методом переменного намагничивания. Также он дает возможность специалистам "Т Плюс" визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Этот метод диагностики самарские энергетики используют с 2021 года.

На данный момент робот-диагност завершил обследование теплотрассы по улицам Суворова и Горького в Новокуйбышевске. Результаты его работы будут учтены инженерами энергокомпании при формировании планов перекладки подземных коммуникаций. В общей сложности в 2024 году энергетики "Т Плюс" планируют привлечь телеуправляемый комплекс к оценке состояния более 7 км подземных коммуникаций в Самарской области.

Самарский робот-диагност помогает коллегам из других регионов страны, где работает "Т Плюс". Так, этим летом он обследовал теплотрассы в Пензе и Ульяновске.