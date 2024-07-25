"ЭнергосбыТ Плюс" предупредил жителей Самарской области о новом виде мошенничества

В адрес клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" начали поступать звонки от злоумышленников, которые рассказывают о якобы новом постановлении об обязательной замене прибора учета горячего водоснабжения и предлагают выполнить данную услугу бесплатно. Для этого гражданам предлагается срочно встать в электронную очередь. На телефоны клиентов приходит код в смс-сообщении, который запрашивают мошенники.
Подобные предложения — уловка преступников. Их цель — похитить личные финансовые средства граждан.
Руководство Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" призывает жителей области быть бдительными и предупредить старшее поколение, которое чаще всего становится жертвами мошенников. При поступлении подобных звонков следует обращаться в правоохранительные органы.
Для уточнения любой информации необходимо связаться с сотрудниками энергокомпании. Сделать это можно по телефону "горячей линии" 8 (800) 700-10-32 или воспользовавшись разделом "Обратная связь" на официальном сайте samara.esplus.ru/feedback/.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!