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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" предупредил жителей Самарской области о новом виде мошенничества

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В адрес клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" начали поступать звонки от злоумышленников, которые рассказывают о якобы новом постановлении об обязательной замене прибора учета горячего водоснабжения и предлагают выполнить данную услугу бесплатно. Для этого гражданам предлагается срочно встать в электронную очередь. На телефоны клиентов приходит код в смс-сообщении, который запрашивают мошенники.

Подобные предложения — уловка преступников. Их цель — похитить личные финансовые средства граждан.

Руководство Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" призывает жителей области быть бдительными и предупредить старшее поколение, которое чаще всего становится жертвами мошенников. При поступлении подобных звонков следует обращаться в правоохранительные органы.

Для уточнения любой информации необходимо связаться с сотрудниками энергокомпании. Сделать это можно по телефону "горячей линии" 8 (800) 700-10-32 или воспользовавшись разделом "Обратная связь" на официальном сайте samara.esplus.ru/feedback/.

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