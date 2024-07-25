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Законотворчество Власть и политика

В Совете Федерации обсудили усовершенствование законодательства в сфере рыболовства

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор от Самарской области Андрей Кислов принял участие в совещании, на котором обсуждали единые подходы при корректировке федерального законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Парламентарий входит в Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, в ведении которого находится эта отрасль. Мероприятие с участием сенаторов, представителей федеральных органов власти и экспертного сообщества состоялось в Верхней палате.

Ранее на заседании Совета Федерации в рубрике "Время эксперта" выступил президент некоммерческой организации "Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров" Герман Зверев. По его мнению, важно донастроить стратегию АПК и рыбохозяйственного комплекса с учетом масштабных изменений мирового рыбного хозяйства.

Одно из важных стратегических направлений — действующие двусторонние соглашения в сфере рыболовства. Совет Федерации поручил провести инвентаризацию двусторонних соглашений с учетом обеспечения национальных интересов. Рыбацкое сообщество выразило готовность принять участие в этой работе.

По поручению руководства Совета Федерации сенаторам необходимо обеспечить выработку единых подходов при подготовке нормативно-правовых актов для реализации положений федерального законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Этот вопрос обсуждался сенаторами совместно с представителями органов власти и рыбацкого сообщества.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил важность социального развития прибрежных муниципалитетов, которые являются базой рыболовецкой отрасли.

По итогам совещания была подчеркнута важность ускоренного усовершенствования законодательства в этой сфере. Росрыболовству совместно с Минсельхозом России рекомендовано провести анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства, подготовить предложения о целесообразности их дальнейшей реализации и направить указанные предложения в МИД России.

Не исключается, что будут приняты решения о денонсации соглашений, не отвечающим национальным интересам и предоставляющим односторонние привилегии, в том числе недружественным странам.

Также на совещании была подчеркнута важность сохранения устойчивой работы рыбоперерабатывающих предприятий, построенных по программе распределения квот добычи водных биологических ресурсов.

Кроме того, будут проработаны предложения по включению в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г. специального раздела по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Гид потребителя

Последние комментарии

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