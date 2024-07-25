ФК "Акрон" начал продажу билетов и абонементов

Футбольный клуб "Акрон" объявил о старте продаж билетов и абонементов на сезон 2024/25. Стоимость абонементов начинается от 4 100 рублей, а билетов — от 300 рублей.

Абонемент дает право посещения домашних матчей "Акрона" в Премьер-лиге и на групповом этапе Кубка России на "Солидарность Самара Арене".

В клубе отмечают, что по сравнению с покупкой билетов на каждый матч, приобретая абонемент, болельщик "Акрона" может сэкономить от 1 300 до 9 700 рублей в зависимости от выбранного места. Меньше всего болельщик заплатит, если захочет смотреть за матчами тольяттинского клуба с сектора активной поддержки.

Некоторые категории граждан могут получить абонемент бесплатно: участники ВОВ, СВО, пенсионеры по возрасту, а также лица с ограниченным возможностями.

Вместе с запуском абонементной программы клуб открыл продажу билетов на первый домашний матч на "Солидарность Самара Арене" против московского "Динамо".