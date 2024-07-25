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Футбол Спорт

ФК "Акрон" начал продажу билетов и абонементов

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольный клуб "Акрон" объявил о старте продаж билетов и абонементов на сезон 2024/25. Стоимость абонементов начинается от 4 100 рублей, а билетов — от 300 рублей.

Абонемент дает право посещения домашних матчей "Акрона" в Премьер-лиге и на групповом этапе Кубка России на "Солидарность Самара Арене".

В клубе отмечают, что по сравнению с покупкой билетов на каждый матч, приобретая абонемент, болельщик "Акрона" может сэкономить от 1 300 до 9 700 рублей в зависимости от выбранного места. Меньше всего болельщик заплатит, если захочет смотреть за матчами тольяттинского клуба с сектора активной поддержки.

Некоторые категории граждан могут получить абонемент бесплатно: участники ВОВ, СВО, пенсионеры по возрасту, а также лица с ограниченным возможностями.

Вместе с запуском абонементной программы клуб открыл продажу билетов на первый домашний матч на "Солидарность Самара Арене" против московского "Динамо".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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