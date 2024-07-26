В мэрии Самары выделили 46 млн рублей на снос 24 аварийных домов: список

Мэрия Самары в лице департамента управления имуществом опубликовала лот на сайте госзакупок, связанный с работами по сносу объектов капитального строительства - аварийных жилых домов.

Начальная цена контракта - 46,07 млн рублей. Победитель торгов определится после 5 августа.

В перечень объектов под снос вошли здания: в Советском районе (Южный проезд, 114, литера А, станция Безымянка, дом №8, литеры Б, Б1), в Ленинском районе (ул. Красноармейская, 33, литера Аа), в Самарском (пер. Узенький, 3 литеры АА1А2аа1; ул. Водников, дом №№ 21-23, литера АА1А2А3А4; ул. Венцека, 98, литера А), в Железнодорожном (ул. Неверова, 57, литеры В, в,в1,в2,в3,в4; ул. Волгина, 5, литера В), Красноглинском (пос. Мехзавод, ВСЧ, дом №1 литера Г; пос. Управленческий, квартал 7, дом №27 литера Д, дом №18 литера М), в Куйбышевском районе (пер. Сиреневый, дома №№ 5, 7; ул. Спутника, 14, литера Д; ул. Боровая, 11 литера L2), Октябрьском (ул. Советской Армии, 293, литера А; ул. Советской Армии, 295, литера В; ул. Советской Армии, 297, литера Б) и Кировском районе (ул. Советская, 35а литера К; ул. Пугачевская, 80 литеры Й, Й1,Й2,Й3,Й4; ул. Пугачевская, 80А литера К; ул. Балтийская, 7 литеры АА1А2А3А4; ул. Металлистов, 59 литера Х, Х1,Х2,Х3,Х4; ул. Дальневосточная, 33, литеры Л, Л1,Л2,Л3,Л4).