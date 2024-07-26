16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Повара из Самары судят за попытку теракта в аэропорту Шереметьево Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной Двух экс-руководителей "Тольяттиазота" заочно осудили за мошенничество и злоупотребления Тольяттинский адвокат, пытавшийся "заказать" бывшую, получил минимальный срок Облсуд вынес решение по делу "нового россиянина" из Таджикистана за обман женщины на 32 млн рублей

Суды Происшествия

39 г наркотика обернулись для тольяттинца восемью годами колонии

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2023 г. он договорился с неизвестным о подработке закладчиком. Тольяттинец получил от сообщника 39 г запрещенного вещества и расфасовал его в семь свертков. Вот только разложить по тайникам не успел, потому что попался полиции.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4