39 г наркотика обернулись для тольяттинца восемью годами колонии

В Тольятти суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В декабре 2023 г. он договорился с неизвестным о подработке закладчиком. Тольяттинец получил от сообщника 39 г запрещенного вещества и расфасовал его в семь свертков. Вот только разложить по тайникам не успел, потому что попался полиции.
Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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