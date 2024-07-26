39 г наркотика обернулись для тольяттинца восемью годами колонии

В Тольятти суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2023 г. он договорился с неизвестным о подработке закладчиком. Тольяттинец получил от сообщника 39 г запрещенного вещества и расфасовал его в семь свертков. Вот только разложить по тайникам не успел, потому что попался полиции.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.