Храм в Южном городе построили самовольно

Арбитражный суд Самарской области назначил экспертизу для оценки состояния храма Святителя Николая Чудотворца в Южном городе. Произошло это в рамках рассмотрения иска прихода против администрации Волжского района.

Храм находится в Николаевском переулке. В своем иске представители Русской Православной церкви указали, что построили его самовольно, и попросили признать за приходом право собственности на объект. Также они попросили назначить строительно-техническую экспертизу. Суд ходатайство удовлетворил.

Эксперту предстоит выяснить, соответствует ли объект градостроительным, строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. Ответы на эти вопросы суд рассчитывает получить через месяц.

Сейчас представители ведут несколько аналогичных процессов по другим церквям. Например, приход храма Кирилла и Мефодия потребовал признать за ним право собственности на нежилое здание духовно-просветительского центра "Кириллица", расположенного рядом с храмом на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с пр. Кирова.