"ЭнергосбыТ Плюс" назвал УК Самарской области с самой низкой готовностью жилфонда к зиме

В Самарской области 55 обслуживающих организации, демонстрирующих низкие темпы подготовки к зиме. Речь идет о невыполнении целого комплекса технических мероприятий, влияющих на общую готовность многоквартирных домов (МКД) к приему тепловой энергии.

Так, в рамках подготовки к зиме в обязанности УК и ТСЖ входят промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления, опрессовка теплового узла, установка дроссельных устройств и регуляторов температуры на линии ГВС, обеспечение работоспособности общедомовых приборов учета тепла и многое другое. Список рекомендаций для подготовки к ОЗП энергосбытовая организация ежегодно направляет в адрес управляющих компаний региона.

"От выполнения всех технических требований зависит качественное теплоснабжение жилых домов в отопительный период. Те организации, которые сегодня игнорируют выполнение обязательных подготовительных мероприятий, ставят под угрозу комфорт своих жильцов ближайшей зимой", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Обслуживающие организации объектов категории МКД с низким уровнем подготовки к ОЗП 2024–2025 гг.:

Самара

ООО "Первая Объединённая УК", УК "Квазар", АО "ПЖРТ Промышленного района", Ассоциация "Самарское Региональное Содружество Товариществ Собственников Жилья", МП г. о. Самара "Жилсервис", ООО "Азбука быта Самара", ООО "Нова", ООО "ПЖРТ Октябрьского района", ООО "Региональный ЖКХ-Сервис", ООО "Успех", ООО "ЖКУ Легион", УК "Аурус", УК "Грас", УК "Индустрия", УК "Октябрьская", УК "Олимп", ООО "РЭУ-3", ООО "ЖилСтройКом", ООО "Коммунресурс", ООО "Управляющая компания "Фридом", УК "Оникс", ООО Центр обслуживания МКД и нежилого фонда "ТОР 63", ООО "Аварийно-Диспетчерская служба", УК "Арсенал", УК "Коммунсервис", ООО "Ника", УК "Позитив", УК "Стабильность", ООО "Коммунальное предприятие Чайка", УК Атмосфера, УК "Союз-МКД", УК "Диола", ООО "Формат", УК "Доверие", УК "Специалист", УК "БАРС", ООО "Пугачевский", УК "Профессионал", УК "Гермес-Поволжье", УЖКК "Электрощит", ООО "Стрит-2", ООО "Мегаполис Комфорт", ЖСК "Восток", ООО "Технострой", ООО "ДЭЗ", УК "Синергия";

Тольятти

УО "Жилстройэксплуатация", ООО "ЖИЛГРАД", ООО "ДЖКХ";

Сызрань

УК "Пять Стихий", УК "Смартхоум", УК "Оникс";

Новокуйбышевск

ООО "Аврора", ООО "Новоградсервис", АО "ЖУК".