Подозреваемого в покушении на убийство 14-летней самарчанки отправили под стражу

В Самаре суд отправил под стражу на месяц и 29 дней 16-летнего парня, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 25 июля, около 19:00, в парке Гагарина молодой человек поссорился с 14-летней девочкой и несколько раз ударил ее ножом. Пострадавшая попала в реанимацию.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки