Тольяттинский проект по сбору сине-зеленых водорослей приостановлен

В Тольятти возникли проблемы с реализацией инновационного проекта по сбору и переработке вредных сине-зеленых водорослей, над которым работает компания "Биотехкомп".

Июльская жара принесла первые сообщения о "цветении" воды в Волге раньше, чем обычно. Ведь сине-зеленые водоросли начинают развиваться в воде при 17℃, а местами вода прогрелась куда сильнее.

Как отмечает генеральный директор компании "Биотехкомп" Александр Чистов, пока ситуация не критическая, спасает северный ветер и высокий уровень воды, но все может очень быстро измениться.

Напомним, в компании создали судно-сборщик водорослей, из которых затем делают биоудобрения.

Перед началом нового сезона "цветения" воды пришло заключение из Санкт-Петербурга, в котором четко показано, что в трех из четырех образцах удобрений содержание цианида не обнаружено, а в одном его количество близко к арифметической погрешности и никакой опасности не представляет. Это хорошая новость, правда, с немного грустным подтекстом…

В этом году выход судна-сборщика сине-зеленых водорослей на воду не запланирован, поскольку на это просто не хватает средств. Проект ведется тольяттинскими инженерами практически за свой счет. Некоторую поддержку оказали власти области, но проблему это не решило. Поэтому проект пока поставлен на паузу.

Также как и еще один проект с большим потенциалом — переработка илов промышленных предприятий. Как отметил Александр Чистов, компании удалось добиться хороших результатов в экспериментальной работе, но крупные предприятия не спешат включаться в проекты в промышленных масштабах.

Складывается парадоксальная ситуация — регион владеет технологиями, которые очень востребованы во всем мире, но развивать их приходится на энтузиазме.