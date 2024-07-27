Нападающий Абу-Саид Эльдарушев переходит из "Акрон" в "Балтику"

"Акрон" и Калининградская "Балтика" договорились о трансфере нападающего.

Абу-Саид Эльдарушев пришел в "Акрон" в январе 2023 году. Он провел в первом сезоне 14 матчей в Первой лиге и забил один гол, а также поучаствовал в пяти матчах Кубка России.

В сезоне 2023/24 Эльдарушев сыграл 32 матча в Лучшей Лиге Мира, забил восемь голов и отдал две голевые передачи, став лучшим бомбардиром команды. Также он провел три матча в Кубке России, где отличился дважды, поучаствовал в обеих переходных встречах с "Уралом". В дебютном матче команды в РПЛ Эльдарушев отметился голом и голевой передачей. Всего в составе "Акрона" Саид сыграл в 57 матчах, в которых забил 15 мячей.