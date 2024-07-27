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Футбол Спорт

"Акрон" одержал первую победу в Премьер-лиге

ВОРОНЕЖ. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27, июля, тольяттинский "Акрон" во втором туре РПЛ на выезде обыграл воронежский "Факел" (2:0). Эта победа стала первой после выхода "Акрона" в главную лигу страны.

В самом начале встречи воронежцы едва не остались вдесятером - красная карточка была показана Сергею Божину. Однако после вмешательства видеоарбитров главный судья изменил решение, ограничившись желтой карточкой.

Однако в конце первого тайма красную карточку все-таки получил другой игрок "Факела" - Евгений Марков. Причем в этот раз окончательно решение также было изменено после видеопросмотра, но в этот раз в сторону ужесточения наказания.

Во втором тайме сработала замена "Акрона" - на 65-й минуте, через пару минут после выхода на поле, с добивания отличился Иван Тимошенко. А на 77-й минуте отличился Солтмурад Бакаев.

В следующем матче "Акрон" 30 июля сыграет в гостях против "Рубина" в Кубке России.

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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