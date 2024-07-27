"Акрон" одержал первую победу в Премьер-лиге

В субботу, 27, июля, тольяттинский "Акрон" во втором туре РПЛ на выезде обыграл воронежский "Факел" (2:0). Эта победа стала первой после выхода "Акрона" в главную лигу страны.

В самом начале встречи воронежцы едва не остались вдесятером - красная карточка была показана Сергею Божину. Однако после вмешательства видеоарбитров главный судья изменил решение, ограничившись желтой карточкой.

Однако в конце первого тайма красную карточку все-таки получил другой игрок "Факела" - Евгений Марков. Причем в этот раз окончательно решение также было изменено после видеопросмотра, но в этот раз в сторону ужесточения наказания.

Во втором тайме сработала замена "Акрона" - на 65-й минуте, через пару минут после выхода на поле, с добивания отличился Иван Тимошенко. А на 77-й минуте отличился Солтмурад Бакаев.

В следующем матче "Акрон" 30 июля сыграет в гостях против "Рубина" в Кубке России.