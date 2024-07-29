Энергетики "Т Плюс" завершили замену теплосети под трамвайными путями на Антонова-Овсеенко

Трамвайные пути в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина планируется запустить с 30 июля. Это станет возможным благодаря завершению работ на теплосетях. По состоянию на 29 июля, специалисты "Т Плюс" полностью выполнили монтаж нового трубопровода в газоне между Антонова-Овсеенко и ее дублером и передали этот участок под восстановление трамвайных путей.

В свою очередь строительно-монтажные работы по четной стороне Антонова-Овсеенко будут продолжены по графику, до 6:00 вторника, 6 августа. После этого стартует второй этап работ: с 6:00 вторника, 6 августа, до 6:00 вторника, 13 августа, будет временно ограничено автомобильное движение по двум полосам по нечетной стороне Антонова-Овсеенко.

"Данная перекладка позволит повысить надежность теплоснабжения жителей Советского района Самары и исключить внеплановые вскрытия и устранения дефектов в зимнее время", — сообщил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.