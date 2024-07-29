Энергетики "Т Плюс" завершили замену теплосети под трамвайными путями на Антонова-Овсеенко

Трамвайные пути в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина планируется запустить с 30 июля. Это станет возможным благодаря завершению работ на теплосетях. По состоянию на 29 июля, специалисты "Т Плюс" полностью выполнили монтаж нового трубопровода в газоне между Антонова-Овсеенко и ее дублером и передали этот участок под восстановление трамвайных путей.
В свою очередь строительно-монтажные работы по четной стороне Антонова-Овсеенко будут продолжены по графику, до 6:00 вторника, 6 августа. После этого стартует второй этап работ: с 6:00 вторника, 6 августа, до 6:00 вторника, 13 августа, будет временно ограничено автомобильное движение по двум полосам по нечетной стороне Антонова-Овсеенко.
"Данная перекладка позволит повысить надежность теплоснабжения жителей Советского района Самары и исключить внеплановые вскрытия и устранения дефектов в зимнее время", — сообщил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!