16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Энергетики "Т Плюс" завершили замену теплосети под трамвайными путями на Антонова-Овсеенко УК выиграла суд у "Т Плюс", доказав необоснованность завышения платы за тепло "Т Плюс" отремонтирует участок теплосети на улице Мичурина в Самаре "ЭнергосбыТ Плюс" назвал УК Самарской области с самой низкой готовностью жилфонда к зиме Больше тысячи многоквартирных домов перешли на оплату тепла по факту потребления

ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" завершили замену теплосети под трамвайными путями на Антонова-Овсеенко

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Трамвайные пути в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина планируется запустить с 30 июля. Это станет возможным благодаря завершению работ на теплосетях. По состоянию на 29 июля, специалисты "Т Плюс" полностью выполнили монтаж нового трубопровода в газоне между Антонова-Овсеенко и ее дублером и передали этот участок под восстановление трамвайных путей.

В свою очередь строительно-монтажные работы по четной стороне Антонова-Овсеенко будут продолжены по графику, до 6:00 вторника, 6 августа. После этого стартует второй этап работ: с 6:00 вторника, 6 августа, до 6:00 вторника, 13 августа, будет временно ограничено автомобильное движение по двум полосам по нечетной стороне Антонова-Овсеенко.

"Данная перекладка позволит повысить надежность теплоснабжения жителей Советского района Самары и исключить внеплановые вскрытия и устранения дефектов в зимнее время", — сообщил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4