"Крылья Советов" обсуждают аренду форварда Игоря Дмитриева из "Спартака"

ФК "Крылья Советов" не согласны брать в аренду 20-летнего форварда "Спартака" Игоря Дмитриева на условиях, предложенных московским клубом. Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.
"Крылья отказываются брать Дмитриева из Спартака без выкупа и с фул-оплатой ЗП: самарцев не устраивает такой вариант аренды, предложенный КБ. Вот если бы мясо дало адекватную опцию выкупа и взяло бы на себя как минимум 50% от зарплаты 20-летнего клиента Андреева, тогда этот переход мог бы состояться", — считает Карпов.
Он также уточнил, что нынешний оклад молодого футболиста 3 млн руб. в месяц.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!