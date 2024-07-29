"Крылья Советов" обсуждают аренду форварда Игоря Дмитриева из "Спартака"

ФК "Крылья Советов" не согласны брать в аренду 20-летнего форварда "Спартака" Игоря Дмитриева на условиях, предложенных московским клубом. Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

"Крылья отказываются брать Дмитриева из Спартака без выкупа и с фул-оплатой ЗП: самарцев не устраивает такой вариант аренды, предложенный КБ. Вот если бы мясо дало адекватную опцию выкупа и взяло бы на себя как минимум 50% от зарплаты 20-летнего клиента Андреева, тогда этот переход мог бы состояться", — считает Карпов.

Он также уточнил, что нынешний оклад молодого футболиста 3 млн руб. в месяц.