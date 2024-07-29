Бенхамина Гарре пропустит матч против махачкалинского "Динамо"

Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре пропустит матч против махачкалинского "Динамо". Об этом "Спорт-Экспресс" рассказали в пресс-службе самарского клуба.

24-летний аргентинец был заменен на 50-й минуте матча 2-го тура РПЛ против "Ростова" (1:3).

"Повреждение, полученное Гарре в матче с "Ростовом", не позволит ему принять участия в ближайшем матче. Он будет заниматься по индивидуальной программе", — сообщили изданию.

"Крылья Советов" сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо" в четверг, 1 августа, в первом матче группового этапа FONBET Кубка России.