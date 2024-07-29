Бенхамина Гарре пропустит матч против махачкалинского "Динамо"

Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре пропустит матч против махачкалинского "Динамо". Об этом "Спорт-Экспресс" рассказали в пресс-службе самарского клуба.
24-летний аргентинец был заменен на 50-й минуте матча 2-го тура РПЛ против "Ростова" (1:3).
"Повреждение, полученное Гарре в матче с "Ростовом", не позволит ему принять участия в ближайшем матче. Он будет заниматься по индивидуальной программе", — сообщили изданию.
"Крылья Советов" сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо" в четверг, 1 августа, в первом матче группового этапа FONBET Кубка России.
Последние комментарии
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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
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