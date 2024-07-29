"Надёжное тепло" — в надёжные руки: котельные региона поборются за звание лучших

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В Самарской области продолжается сбор заявок на конкурс котельных "Надёжное тепло". Все участники пройдут экспертную оценку состояния оборудования, а победители получат полугодовое обслуживание котельной от компании "Вымпелгаз", а также призы от других известных в сфере теплогенерации компаний: ООО "ЛАВАРТ Поволжье", ООО "Ватер Групп Самара", НПП "Ирвис" (г. Казань).