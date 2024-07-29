"Надёжное тепло" — в надёжные руки: котельные региона поборются за звание лучших

В Самарской области продолжается сбор заявок на конкурс котельных "Надёжное тепло". Все участники пройдут экспертную оценку состояния оборудования, а победители получат полугодовое обслуживание котельной от компании "Вымпелгаз", а также призы от других известных в сфере теплогенерации компаний: ООО "ЛАВАРТ Поволжье", ООО "Ватер Групп Самара", НПП "Ирвис" (г. Казань).
Участие в конкурсе бесплатно. Итоги конкурса будут подведены в сентябре, перед началом отопительного сезона. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!