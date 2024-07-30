Полиция начала проверку из-за инцидента с ребенком, выстрелившим себе в лицо

В Самаре полиция начала проверку из-за инцидента с двухлетним ребенком и газовым пистолетом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, 29 июля, на ул. Губанова в Самаре двухлетний ребенок случайно выстрелил себе в лицо из газового пистолета.

По данным МВД, ребенок распылил содержимое аэрозольного пистолета, оставленного в доступном месте. Ему оказали разовую медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Полиция напоминает, что механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, нужно хранить в недоступном для детей месте. А хранить оружие следует в разряженном состоянии отдельно от боеприпасов. Оно должно располагаться в сейфе, к которому у посторонних, тем более ребенка, не должно быть доступа.