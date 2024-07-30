Федерацию керлинга Самарской области заподозрили в махинациях с бюджетными деньгами

В Самаре возбудили уголовное дело по факту хищения средств, выделенных региональной Федерации керлинга. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее надзорное ведомство проверяло соблюдение закона при тартах бюджетных денег, направленных на обеспечение региональной общественной организации "Федерация керлинга Самарской области".

Госучреждение "Центр спортивной подготовки спортивных команд Самарской области" предоставило документы о проживании в гостинице восьми спортсменов и двух тренеров во время Всероссийских соревнованиях по керлингу среди мужских и женских команд в Дмитрове Московской области в феврале 2021 года. Проверка же показала, что фактически участники команды в гостинице не жили. Но организация получила компенсацию 116 тыс. рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").