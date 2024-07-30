Более 4 млрд рублей привлек бизнес Самарской области за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП

Самарская область вошла в первую десятку регионов страны по использованию "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. Благодаря поддержке федерального института развития бизнес региона за первое полугодие привлек более 4,11 млрд рублей на свое развитие.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,7 раза. Инструментом поддержки воспользовались 507 представителей малого и среднего предпринимательства — это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

"Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерации. Это в том числе продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, удобные "зонтичные" поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться, запускать новые проекты, а значит создавать рабочие места для жителей губернии", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Наибольший объем средств за счет поручительств привлекли предприятия МСП сферы торговли, обрабатывающих производств, строительства, транспортировки и хранения, информации и связи, научно-технической деятельности, сельского хозяйства, а также гостиницы и общепит.

"Мы видим, что на фоне высокой ключевой ставки "зонтичные" поручительства дают возможность бизнесу получить кредит на оптимальных условиях. Наша аналитика говорит о том, что каждый 3-й предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства. Также видим эффективность для государства — на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей", — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Поддержка бизнеса осуществляется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" или обратившись по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.