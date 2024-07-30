Более 4 млрд рублей привлек бизнес Самарской области за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП

Самарская область вошла в первую десятку регионов страны по использованию "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. Благодаря поддержке федерального института развития бизнес региона за первое полугодие привлек более 4,11 млрд рублей на свое развитие.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,7 раза. Инструментом поддержки воспользовались 507 представителей малого и среднего предпринимательства — это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.
"Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерации. Это в том числе продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, удобные "зонтичные" поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться, запускать новые проекты, а значит создавать рабочие места для жителей губернии", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Наибольший объем средств за счет поручительств привлекли предприятия МСП сферы торговли, обрабатывающих производств, строительства, транспортировки и хранения, информации и связи, научно-технической деятельности, сельского хозяйства, а также гостиницы и общепит.
"Мы видим, что на фоне высокой ключевой ставки "зонтичные" поручительства дают возможность бизнесу получить кредит на оптимальных условиях. Наша аналитика говорит о том, что каждый 3-й предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства. Также видим эффективность для государства — на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей", — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Поддержка бизнеса осуществляется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" или обратившись по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?