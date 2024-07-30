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Строительство Строительство и недвижимость

Команда Самарской области предложила свои решения по наполнению инфраструктуры студенческого кампуса

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональная команда, работающая над проектом создания международного межвузовского кампуса в Самаре, приняла участие в стратегической сессии по формированию продуктовых проектов будущих студенческих городков.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В стратегической сессии приняли участие представители Архангельской, Новгородской, Самарской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Пермского края и федеральной территории "Сириус".
На стратегической сессии региональные команды кампусов представили линейки научных, технологических и образовательных продуктов, а также решений в области молодежного предпринимательства и организации досуга пользователей новой инфраструктуры. Результатом работы стали планы дальнейших действий, направленные на реализацию стратегических целей развития сети современных кампусов.

В программу стратегической сессии также вошла деловая игра "Продуктовый взлет", в которой команда Самарской области заняла первое место.

"Мы реализуем серьезнейший проект в истории Самары по созданию современного образовательного пространства с местами для проживания студентов, молодых ученых, инженеров. Все это создается с интеграцией в развивающуюся городскую среду, со строительством новых объектов для бизнеса, жизни, туризма, строительством деловой инфраструктуры", — отмечал в своем интервью о реализации проекта врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сеть современных кампусов создается по поручению президента Владимира Путина, при поддержке национального проекта "Наука и университеты". Кампус в Самаре будет построен в непосредственной близости от стадиона "Солидарность Самара Арена". Сегодня проект находится в стадии активного проектирования. Техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом.  Кампус планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

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