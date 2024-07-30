10-летний велосипедист погиб при столкновении с Lada Priora под Тольятти

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Во вторник, 30 июля, в Ставропольском районе Самарской области погиб 10-летний велосипедист. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области