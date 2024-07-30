Директора самарской УК обвиняют в сокрытии от налоговой 100 млн рублей

В Самаре закончилось расследование уголовного дела директора УК, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с января 2018 г. по январь 2021 г. руководитель организации незаконно воспользовался льготой по НДС и таким образом уклонился от уплаты более 100 млн рублей.

Во время следствия обвиняемый погасил часть ущерба — 65 млн рублей. В ближайшее время дело планируют отправить в суд.