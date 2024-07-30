Полицейские нашли водителя, дрифтовавшего на Московском шоссе в Самаре

Самарские полицейские разыскали водителя, дрифтовавшего на Московском шоссе. Об этом сообщает регионального ГУ МВД.
Ранее в интернете появилось видео, на котором автомобилист на оживленной магистрали показывает экстремальные навыки вождения. Водитель не только сам нарушал ПДД, но подвергал опасности других участников движения.
В отношении мужчины составили административные материалы по ст. 12.15 ч. 1 КоАП РФ; 12.37 ч. 1 КоАП РФ; 12.12 ч. 2 КоАП РФ.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.