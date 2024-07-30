Полицейские нашли водителя, дрифтовавшего на Московском шоссе в Самаре

Самарские полицейские разыскали водителя, дрифтовавшего на Московском шоссе. Об этом сообщает регионального ГУ МВД.

Ранее в интернете появилось видео, на котором автомобилист на оживленной магистрали показывает экстремальные навыки вождения. Водитель не только сам нарушал ПДД, но подвергал опасности других участников движения.

В отношении мужчины составили административные материалы по ст. 12.15 ч. 1 КоАП РФ; 12.37 ч. 1 КоАП РФ; 12.12 ч. 2 КоАП РФ.