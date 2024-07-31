Жительницу Самары оштрафовали на 105 тыс. рублей за фиктивную регистрацию мигрантов

Судебные приставы Советского района Самары взыскали уголовный штраф с местной жительницы, назначенный за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Выяснилось, что женщина за деньги поставила на учет 20 мигрантов. За это ее привлекли к уголовной ответственности по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Суд назначил ей в качестве наказания уплату уголовного штрафа в размере 105 тысяч рублей.

"В отделении судебных приставов Советского района Самары возбудили исполнительное производство. Должницу ознакомили с процессуальными документами и разъяснили, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене уголовного штрафа на иной вид наказания. Не желая сталкиваться с более серьезным видом наказания, женщина в этот же день предприняла меры по оплате долга. Уголовный штраф взыскан. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - отмечается в сообщении.