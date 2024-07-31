Тольяттинский автомобилист прокатил на коленях ребенка и заплати 3 тыс. рублей

В Тольятти полицейские разыскали водителя, перевозившего ребенка у себя на руках. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее в интернете появилось видео, на котором 37-летний мужчина едет на ВИС по ул. Юбилейной. При этом у него на руках был пятилетний ребенок.
В результате автомобилиста оштрафовали на 3 тыс. рублей.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.