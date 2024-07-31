На заседании избиркома зарегистрировали кандидатов на должность губернатора Самарской области

Во вторник, 30 июля, состоялось заседание избирательной комиссии Самарской области, в ходе которого организаторы выборов зарегистрировали кандидатов на должность губернатора региона. До регистрации допустили не всех. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.
В список зарегистрированных кандидатов попали Алексей Лескин ("КПРФ"), Владимир Плякин ("Новые люди"), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"), Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - за правду"), Наталья Бисярина ("ЛДПР").
В избиркоме сообщили, что кандидату на должность губернатора Григорию Еремееву, выдвинутому от "Демократической партии России" было отказано в регистрации.
"Основанием для отказа в регистрации кандидата послужило недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, представленных для регистрации кандидата", - уточнили в избирательной комиссии.
В ходе заседания комиссия утвердила порядок видеонаблюдения и видеорегистрации при проведении выборов главы региона, установила перечень участковых избирательных комиссий Самарской области, в помещениях для голосования которых будет осуществляться видеонаблюдение.
В завершение заседания были рассмотрены кадровые вопросы.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.