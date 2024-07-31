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Выборы Власть и политика

На заседании избиркома зарегистрировали кандидатов на должность губернатора Самарской области

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 июля, состоялось заседание избирательной комиссии Самарской области, в ходе которого организаторы выборов зарегистрировали кандидатов на должность губернатора региона. До регистрации допустили не всех. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

В список зарегистрированных кандидатов попали Алексей Лескин ("КПРФ"), Владимир Плякин ("Новые люди"), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"), Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - за правду"), Наталья Бисярина ("ЛДПР").

В избиркоме сообщили, что кандидату на должность губернатора Григорию Еремееву, выдвинутому от "Демократической партии России" было отказано в регистрации.

"Основанием для отказа в регистрации кандидата послужило недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, представленных для регистрации кандидата", - уточнили в избирательной комиссии.

В ходе заседания комиссия утвердила порядок видеонаблюдения и видеорегистрации при проведении выборов главы региона, установила перечень участковых избирательных комиссий Самарской области, в помещениях для голосования которых будет осуществляться видеонаблюдение.

В завершение заседания были рассмотрены кадровые вопросы.

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