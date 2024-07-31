В Самарской области до конца 2027 года могут появиться три новых судна "Валдай"

В Самаре до конца 2027 года могут появиться новые судна "Валдай 45Р". Соответствующее письмо с просьбой оказать содействие в софинансировании и приобретении судов направил в Министерство промышленности и торговли РФ врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Александр Хинштейн.
"Самарская область выражает готовность в приобретении трех судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" производства АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева": двух судов стоимостью 170 млн рублей за единицу в 2026 году и одного судна стоимостью 181 млн рублей в 2027 году", - отмечается в тексте письма, адресованного министру промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова.
Также в тексте документа отмечается, что правительство Самарской области обеспечит софинансирование приобретения таких судов за счет средств областного бюджета на общую сумму 260,5 млн рублей.
В качестве механизма приобретения судов предлагается выделение бюджету Самарской области межбюджетного трансферта из федеральной казны в общем объеме 260,5 млн рублей.
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