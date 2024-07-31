Глава Минобороны РФ поздравил два полка, в которых служат самарцы, с успешным выполнением боевых задач на СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции. Службу в этих подразделениях проходят около 200 жителей Самарской области.
Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полка. В ходе проведения специальной военной операции воины-гвардейцы успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, вели бои с неонацистами в населенных пунктах Бердычи, Орловка, Семеновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.
Сегодня они уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении. В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих полка противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, освобожден населенный пункт Евгеновка.
За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 500 военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Также министр обороны направил поздравление командованию и личному составу 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества.
Андрей Белоусов поздравил воинов с освобождением от врага населенного пункта Евгеновка. Кроме того, проявляя храбрость и самоотверженность, личный состав полка принимал активное участие в прорыве глубоко эшелонированной линии обороны противника на Авдеевском направлении, освобождал населенные пункты Бердычи и Очеретино Донецкой Народной Республики.
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А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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