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Глава Минобороны РФ поздравил два полка, в которых служат самарцы, с успешным выполнением боевых задач на СВО

МОСКВА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции. Службу в этих подразделениях проходят около 200 жителей Самарской области.

Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полка. В ходе проведения специальной военной операции воины-гвардейцы успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, вели бои с неонацистами в населенных пунктах Бердычи, Орловка, Семеновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.

Сегодня они уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении. В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих полка противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, освобожден населенный пункт Евгеновка.

За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 500 военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Также министр обороны направил поздравление командованию и личному составу 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества.

Андрей Белоусов поздравил воинов с освобождением от врага населенного пункта Евгеновка. Кроме того, проявляя храбрость и самоотверженность, личный состав полка принимал активное участие в прорыве глубоко эшелонированной линии обороны противника на Авдеевском направлении, освобождал населенные пункты Бердычи и Очеретино Донецкой Народной Республики.

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