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Общество

У жильцов ЖК "Рассвет" может появиться выезд на Московское шоссе

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для жильцов самарского ЖК "Рассвет" планируют организовать обустроенный выезд на Московское шоссе. Речь об этом шла на встрече инициативной группы с мэром города Еленой Лапушкиной.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Сейчас из нашего комплекса есть благоустроенный выезд на Ракитовское шоссе, но у жителей востребовано Московское. По этому направлению ездит подавляющее большинство живущих здесь людей", — рассказал представитель общественности Алексей Ногинский.

Проблема отсутствия полноценной дороги, ведущей на Московское шоссе, появилась еще после сдачи первой очереди жилого комплекса, сейчас их уже три. Как утверждают представители инициативной группы, — застройщик обещал организовать выезд, но к работам так и не приступил. Жители вынуждены пользоваться дорогой, которая находится в неудовлетворительном состоянии: "Выезд, который мы используем, расположен между двумя корпусами торгового центра. Вокруг ЖК — частная собственность и мы не можем другими путями выбираться, кроме как по этой грунтовой дороге. Власти города не могут благоустроить эту зону, потому что она находится в частной собственности. А собственник благоустраивать ее не желает".

Во время встречи были разработаны несколько вариантов решения вопроса по обустройству выезда на Московское шоссе. Рядом с одним из торговых центров, вблизи жилого комплекса, расположена территория, которая может быть использована под строительство дороги. Глава Самары поручила профильному департаменту провести обследование зоны.

"Сейчас, в первую очередь, необходимо понять, соответствует ли эта территория нормативам для проведения дорожных работ — обустройству проезжей части. Здесь могут располагаться коммуникации, над участком проходят линии электропередач. Проведем обследование и на основании данных сможем принять решение", — подчеркнула Елена Лапушкина.

Кроме того, мэр поручила главе Кировского района Игорю Рудакову направить на участок представителей земельного контроля, чтобы очертить границы частной и муниципальной собственности.

По ходу встречи жители "Рассвета" также рассказали главе города о необходимости обустроить тротуар, который ведет в сторону Московского шоссе. Ранее участок благоустроили силами, в том числе, администрации Кировского района. Пешеходная зона проходит вдоль одного из корпусов торгового центра, поэтому появилась проблема схода воды с крыши. Инициативные жители рассказали, что весной и летом после дождя образуются лужи, а зимой — наледь. Было принято решено организовать водосток, который помогал бы отводить "осадки" с крыши.

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