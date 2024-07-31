Оператора связи оштрафовали на 1,6 млн руб. за звонки мошенников с подменных номеров

В Тольятти оператора связи привлекли к административной ответственности за пропуск вызова с подменного номера.

Ранее прокуратура вела проверку по уголовному делу о мошенничестве. В августе и сентябре 2023 г. оператор связи пропустил в свою сеть трафик из другого государства с номерами российской системы нумерации. Эти подменные номера использовали для совершения мошенничества. У пожилой женщины похитили 180 тыс. руб., а у матери ребенка-инвалида — 900 тыс. рублей.

В результате оператора связи оштрафовали на 1,6 млн рублей.