Оператора связи оштрафовали на 1,6 млн руб. за звонки мошенников с подменных номеров

В Тольятти оператора связи привлекли к административной ответственности за пропуск вызова с подменного номера.
Ранее прокуратура вела проверку по уголовному делу о мошенничестве. В августе и сентябре 2023 г. оператор связи пропустил в свою сеть трафик из другого государства с номерами российской системы нумерации. Эти подменные номера использовали для совершения мошенничества. У пожилой женщины похитили 180 тыс. руб., а у матери ребенка-инвалида — 900 тыс. рублей.
В результате оператора связи оштрафовали на 1,6 млн рублей.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.