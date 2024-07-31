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"Авито Путешествия" научат, как заработать на посуточной аренде жилья

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда "Авито Путешествий" приглашает на бесплатный онлайн-курс, который будет полезен тем, кто хочет заняться посуточной сдачей жилья. Курс рассчитан как на новичков в этой сфере, так и на опытных арендодателей.

Фото: предоставлено Авито

Онлайн-курс "Бизнес-Класс: Бесплатный курс по посуточной аренде" стартовал 29 июля. Курс состоит из девяти коротких уроков с большим количеством примеров, чек-листов и прикладных советов. Всё максимально подробно и наглядно: 15-минутные занятия построены по принципу "посмотрел — применил".

Новичкам курс поможет научиться создавать продающие объявления, закрывать все "окошки" в календаре бронирования и стабильно получать прибыль, эффективно использовать инструменты платформы, работать с отзывами и привлекать целевых гостей, вести легальный бизнес.

Опытные арендодатели найдут в курсе рекомендации, как увеличить количество бронирований, новые идеи для ведения, оптимизации и масштабирования бизнеса, а также пособие по расширению команды и найму персонала.

"Каждый месяц тысячи людей начинают бизнес в сегменте посуточной аренды с "Авито Путешествиями". Чтобы они могли опираться на доказавшие свою эффективность практики и успешнее вошли в бизнес, мы разработали новый курс. Для этого проанализировали статистику по бронированиям, вопросы, которые чаще всего нам задают, спорные ситуации и многое другое. Получилось ëмко и полезно. При желании курс можно полностью пройти за день и сразу начать получать пользу", — комментирует Валерия Зима, старший менеджер по маркетингу продукта "Авито Путешествий".

Курс по посуточной аренде на "Авито Путешествиях" бесплатный. Посмотреть программу курса и сразу перейти к занятиям на платформе можно по ссылке https://host.avito.com/course#program.

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