Пассажиры экстренно севшего в Курумоче рейса Москва-Уфа вылетели в пункт назначения

В четверг, 1 августа, в 1:51, после прибытия резервного самолета авиарейс № SU1258 сообщением Москва — Уфа вылетел из Самары в аэропорт назначения. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Напомним, самолет, летевший рейсом Москва-Уфа совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары вечером 31 июля.
Предварительной причиной вынужденной посадки в прокуратуре назвали срабатывания датчика задымления заднего отсека.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования
В аэропорт выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора.
Для пассажиров рейса в аэропорту была организована мобильная приемная.
"На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами', — отметили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.