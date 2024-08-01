Пассажиры экстренно севшего в Курумоче рейса Москва-Уфа вылетели в пункт назначения

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В четверг, 1 августа, в 1:51, после прибытия резервного самолета авиарейс № SU1258 сообщением Москва — Уфа вылетел из Самары в аэропорт назначения. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.