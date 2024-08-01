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Экология Общество

Новокуйбышевские нефтехимики выпустили в Волгу более 40 тысяч мальков стерляди

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Восполнение популяции ценных видов рыб — важный аспект заботы о биологическом разнообразии водоемов Самарской области. Свой вклад в заботу об окружающей среде внесли сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть") — 15 июля в Волгу были выпущены более 40 тысяч мальков стерляди.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Долгое время эта ценная порода рыб находилась под угрозой вымирания, но, благодаря экологическим инициативам в том числе нефтехимиков, запасы стерляди в естественной среде обитания практически восстановлены.

Как рассказал Владимир Кадушников, главный государственный инспектор Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, сегодня даже идет речь о снятии краснокнижного статуса с этой рыбы.

"Стерлядь к воспроизводству тяжело восстанавливается, она была внесена в Красную книгу Самарской области и полностью запрещена к вылову, находясь на грани исчезновения. В результате действий предприятий запасы её восстановлены", — говорит Владимир Кадушников.

Акция прошла в акватории Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря близ села Винновка, где мальки выращиваются в рыбопитомнике. Заводчане с воодушевлением участвуют в ежегодных экологических мероприятиях. Кроме выпуска мальков, эковолонтеры высаживают деревья, проводят субботники, заботятся о популяции редких видов птиц.

Полина Сорокина, мастер планово-предупредительного ремонта АО "ННК", поделилась, что испытывает гордость от того, что вместе с коллегами может внести личный вклад в экологическое благополучие родного края, и всегда рада принимать участие в подобных акциях.

Всего в этом году заводчане выпустили в акваторию Волги более 115 тысяч мальков сазана и стерляди.

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