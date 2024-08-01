Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Тольятти

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В четверг, 1 августа, в Тольятти произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС