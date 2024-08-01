"Крылья Советов" интересуются Георгием Джикией

"Крылья Советов" интересуются 30-летним экс-защитником "Спартака" Георгием Джикией, пишет Metaratings.ru. По информации издания, футболист не спешит с принятием решения и рассматривает все варианты, выбирая лучший.
По завершении прошлого сезона Джикия покинул "Спартак", за который играл с 2017 года. В составе московской команды он провел 215 матчей, забил пять голов и отдал 11 голевых передач. Ныне игрок пребывает в статусе свободного агента.
Ранее Джикия в комментарии "СЭ" рассказал, что у него есть предложения и из России, и из иностранных чемпионатов. Экс-советник президента "Спартака" Франко Камоцци в интервью "РБ Спорт" заявил, что Европа не закрыта для Джикии.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!