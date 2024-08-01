"Крылья Советов" интересуются Георгием Джикией

"Крылья Советов" интересуются 30-летним экс-защитником "Спартака" Георгием Джикией, пишет Metaratings.ru. По информации издания, футболист не спешит с принятием решения и рассматривает все варианты, выбирая лучший.

По завершении прошлого сезона Джикия покинул "Спартак", за который играл с 2017 года. В составе московской команды он провел 215 матчей, забил пять голов и отдал 11 голевых передач. Ныне игрок пребывает в статусе свободного агента.

Ранее Джикия в комментарии "СЭ" рассказал, что у него есть предложения и из России, и из иностранных чемпионатов. Экс-советник президента "Спартака" Франко Камоцци в интервью "РБ Спорт" заявил, что Европа не закрыта для Джикии.