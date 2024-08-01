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Футбол Спорт

"Крылья Советов" интересуются Георгием Джикией

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" интересуются 30-летним экс-защитником "Спартака" Георгием Джикией, пишет Metaratings.ru. По информации издания, футболист не спешит с принятием решения и рассматривает все варианты, выбирая лучший.

По завершении прошлого сезона Джикия покинул "Спартак", за который играл с 2017 года. В составе московской команды он провел 215 матчей, забил пять голов и отдал 11 голевых передач. Ныне игрок пребывает в статусе свободного агента.

Ранее Джикия в комментарии "СЭ" рассказал, что у него есть предложения и из России, и из иностранных чемпионатов. Экс-советник президента "Спартака" Франко Камоцци в интервью "РБ Спорт" заявил, что Европа не закрыта для Джикии.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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